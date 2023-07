Schianto frontale con un camion, muore tra le fiamme il medico di base Francesco Randon

Tragedia della strada ieri, 10 luglio, in provincia di Bergamo. Ha perso la vita Francesco Randon, 61 anni, medico di base originario di Padova dove ha studiato e si è formato.

Il professionista dallo scorso 29 maggio si era trasferito per lavoro nel comune di Pontirolo Nuovo nella città orobica. Amava la vita e la professione di medico la esercitava con grande passione.

Lo schianto terribile è avvenuto lungo la Statale 42 all'altezza di Brusaporto in provincia di Bergamo. Dopo lo scontro la Ford Puma di Randon ha preso fuoco e per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, attraverso i racconti dei testimoni, la vittima era diretta verso Borgo di Terzo. Avrebbe invaso la corsia opposta di marcia schiantandosi frontalmente contro un camion adibito al trasporto di frutta e verdura. Alla guida del mezzo pesante un uomo di 51 anni, J.C. residente a Calcio che non ha potuto far nulla per evitare il tragico impatto. Traffico in tilt per diverse ore. Il pubblico ministero di turno ha poi concesso il nullaosta per la rimozione della salma.