CADONEGHE (PADOVA) - Serata di tensione ieri a Cadoneghe in zona Castagnara, al confine con Pontevigodarzere e il comune di Padova, a causa di una giovane donna alla guida di un'automobile che per diversi minuti ha creato il panico, investendo un centauro e fuggendo poi a piedi lungo l'argine del Brenta dopo aver abbandonato il veicolo. Il bilancio parla di un ferito in condizioni fortunatamente non gravi, ma la conducente ora dovrà affrontare le conseguenze della situazione, che ha visto le forze dell'ordine e la polizia locale lavorare a lungo prima di riuscire a convincerla a calmarsi e a seguirli per gli accertamenti medici e i rilievi di legge.

Investe un motociclista e scappa

Erano circa le 22 quando la giovane donna, alla guida di una Jeep rossa, ha imboccato il cavalcavia di via Pontevigodarzere che supera il Brenta, provenendo dalla città e diretta verso la Castagnara. Lì ha però urtato un motociclista, che a causa dell'impatto violento è caduto a terra finendo nell'altra corsia di marcia, dove è anche stato investito da una seconda vettura. Il centauro ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma l'investitrice, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la marcia. Ha guidato per circa 300 metri in direzione nord, finendo per fermarsi in mezzo alla strada sul ponte della strada 307 che attraversa il Muson dei Sassi e immette alla Castagnara. Lì ha abbandonato in mezzo alla strada la Jeep, con il cofano visibilmente deformato a causa dell'urto con la moto. La conducente a quel punto è scappata a piedi, dirigendosi verso l'argine del Brenta e Isola di Torre. Molti sono però i testimoni che avevano assistito prima al tamponamento e poi alla rocambolesca fuga, tanto che l'allarme al 112 e al 118 è stato immediato.

Sul posto sono confluite pattuglie della polizia locale, della polizia di Stato e dei carabinieri, tutti alla ricerca della donna. L'hanno trovata ad alcune centinaia di metri di distanza, in via Bordin. Era stravolta e sospettano le forze dell'ordine alterata. Piangeva disperatamente, gridando di non aver fatto nulla e cercando di trovare rifugio dentro ai giardini di alcune abitazioni. Sul posto è stato chiesto l'intervento di un'altra ambulanza. La conducente sarà sottoposta ad accertamenti clinici e rischia una denuncia, oltre all'accusa di omissione di soccorso.