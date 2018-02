In auto travolge lo scooter: scende, guarda la vittima e scappa a piedi

di Cesare Arcolini

BORGORICCO/CASTELFRANCO - Èad unche ènella notte tra le campagne delnel. Schianto l'altra sera alle 22 lungo la statale del Santo all'altezza del comune di(Padova). Un automobilista, dopo essersi scontrato con unoè fuggito a piedi e fino alla tarda serata di ieri è riuscito a rendersi irreperibile. Lo scooterista,, ma residente a, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Camposampiero. Le sue condizioni sono critiche e i medici si riservano la prognosi. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le possibilità di recupero.Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'automobilista pirata, a bordo di una, non si sarebbe accorto della presenza dello scooter di M.M. e l'avrebbe centrato in pieno. Secondo quanto riferito da un testimone, l'automobilista, dopo l'impatto, sarebbe sceso dall'abitacolo e sarebbe corso verso il ferito. Vedendolo immobile sull'asfalto e privo di sensi, con tutta probabilità ha pensato al peggio e, forse per lo choc, ha mollato sul posto la Focus ed è fuggito a piedi attraverso i campi...