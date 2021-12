Scontro fra due auto all'incrocio: 5 feriti, due sono bambini

PADOVA - Spaventoso incidente in serata con i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Spino di Lusia all'incrocio con la strada arginale Adige a Barbona per lo scontro tra due auto una Panda e una Citroen: 5 feriti, tra cui due bambini.

I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza i due veicoli ed estratto gli occupanti che sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM accorsi con più ambulanze. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20:30.