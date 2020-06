Sbuca dal giardino di casa in bicicletta, bambino di 7 anni investito da un'auto

TRIBANO - Bimbo di sette anni corre in strada in sella alla bicicletta dal giardino di casa e viene investito da un'autovettura: ricoverato con l'elisoccorso a Padova in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Attimi di paura ieri pomeriggio a Tribano intorno alle 18 per un incidente che ha visto protagonista una donna del posto, classe 1957, alla guida di una Fiat Panda, che transitava su via Navarrini, una strada secondaria che si immette in via San Gregorio Barbarigo, la Provinciale 5 che da Tribano arriva a Monselice passando per Vanzo di San Pietro Viminario. La donna, a bordo dell'auto che procedeva a bassa velocità lungo la strada, peraltro poco frequentata, altezza dei civici 3 e 7 si è vista d'improvviso davanti alla vettura un bambino in sella ad una bicicletta uscito fuori dal cortile dell'abitazione che sta a lato della via. L'impatto è stato inevitabile, l'autovettura non ha neppure avuto il tempo di frenare e il piccolo di sette anni, dopo aver battuto il capo, è stato sbalzato di oltre sette metri, finendo nel fossato che corre accanto alla via. Immediati i soccorsi: dall'ospedale di Conselve è arrivata in pochi minuti un'ambulanza del 118, mentre da quello di Schiavonia partiva il mezzo con il medico a bordo. Temendo che la situazione fosse particolarmente grave da Padova si è alzato in volo anche l'elisoccorso, che dopo pochi minuti, intorno alle 18.40 è atterrato nei pressi della Monselice -Mare.

I sanitari hanno così caricato il piccolo sul velivolo che in breve è giunto all'Ospedale Civile di Padova, dove, cosciente, è stato ricoverato in codice giallo e affidato alle cure dei sanitari della Pediatria. A tarda sera non era ancora stata sciolta la prognosi ed i sanitari stavano ancora verificando le conseguenze del forte colpo accusato dal bambino. In via Navarrini sono giunti i Carabinieri della Stazione di Tribano, che hanno effettuato i rilievi, confermando che la Panda procedeva a velocità ridotta, fatto che ha evitato conseguenze peggiori per la salute del piccolo tribanese. In paese la notizia del grave incidente si è subito sparsa, a seguito dell'arrivo delle ambulanze e dell'elicottero e della cosa è stato informato anche il sindaco Massimo Cavazzana che si è subito recato sul luogo per sincerarsi della situazione e confortare sia la famiglia del bambino che la incolpevole donna alla guida della vettura, rimasta molto provata dall'incidente accaduto pochi minuti prima.

