CAMPODARSEGO - Bambina di 11 anni investita ieri sera, 12 ottobre, a Reschigliano di Campodarsego. E' successo all'incrocio tra via Pontarola e via Papa Luciani. E' stata trasportata all'ospedale pediatrico di Padova. E' in prognosi riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero.

Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, l'undicenne stava...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati