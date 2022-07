Schianto in autostrada, la roulotte si rovescia su un fianco: viabilità canalizzata su una sola corsia

PADOVA - Lo schianto in autostrada, la roulotte rovesciata. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, 3 luglio, lungo l'autostrada tra gli svincoli di Padova Est e Padova Ovest. Un'auto e un'altra vettura trainante una roulotte si sono scontrate, per motivi ancora da chiarire e la roulotte si è rovesciata su un fianco. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza i mezzi mentre la viabilità è stata canalizzata su una sola corsia. Nessuno è rimasto ferito.