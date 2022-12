Incidente in A13. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail, conducente in ospedale

PADOVA - Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail, autista ferito. Il fatto è accaduto attorno alle 17 di oggi, sabato 17 ottobre, tra gli svincoli di Padova Sud e Padova zona industriale al chilometro 105 dell'autostrada A13. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente che è stato poi preso in cura dal personale del Suem 118 ed è stato trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle 18 circa.