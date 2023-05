Drammatico schianto in A13: un morto e un ferito grave

Drammatico incidente poco prima delle 22 di martedì 23 maggio lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova.

In uno schianto che ha coinvolto tre veicoli una persona è deceduta e una seconda è stata estratta dalle lamiere in condizioni gravi, trasferita d'urgenza all'ospedale di Padova. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Monselice e Terme Euganee, a poca distanza da quest'ultimo, in direzione nord. Sul posto sanitari del Suem, vigili del fuoco e polizia stradale.