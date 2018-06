Camionista travolto e ucciso in A13. Sceso dal tir in corsia d'emergenza

MONSELICE - Un uomo, sceso da un Tir fermo in corsia di emergenza, è stato travolto e ucciso dai veicoli lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Lo rende noto la società Autostrade.



Sul luogo dell'incidente, dove attualmente si registrano due chilometri di coda, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, e personale della Direzione di Tronco di Bologna. Per i veicoli diretti verso Padova si consiglia di uscire a Monselice per poi rientrare in A13 a Terme Euganee, dopo aver percorso la SS16.

