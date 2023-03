A13-A57, incidente tra sei veicoli, otto chilometri di code in autostrada

VIGONZA - Un tamponamento tra sei veicoli, avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 10 marzo 2023, in A4, tra il bivio con la A13 e quello con la A57, ha provocato fino a otto chilometri di coda in direzione Trieste. L’incidente, che ha coinvolto 6 veicoli (un furgone e 5 auto) è avvenuto al chilometro 367 est, in territorio di Vigonza. Ferite in modo lieve alcune delle persone coinvolte. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta sul posto insieme agli Ausiliari della viabilità di Cav.

Le operazioni di rilievo e sgombero dei veicoli incidentati hanno richiesto la chiusura iniziale di tutte le corsie di marcia, con il traffico fatto defluire nella sola corsia di emergenza, successivamente anche in quella di marcia lenta: anche a causa del traffico serale di rientro, le code in direzione Trieste hanno superato poco fa l’inizio di competenza Cav a Padova Est. Code anche in carreggiata opposta a causa dei curiosi.