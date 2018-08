VILLA ESTENSE (Padova) - Incidente alle 11.15 a Villa Estense, nel Padovano. Un'auto è uscita di strada in via delle Industrie: due persone sono rimaste gravemente ferite, una è stata portata in ospedale a Padova e l'altra a Schiavonia. Entrambe sono in prognosi riservata. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri.

