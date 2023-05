Camposampiero. Violento schianto tra Bmw e scooter, 15enne in gravi condizioni, moto distrutta

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Schianto oggi 19 maggio alle 20 a Camposampiero. Un quindicenne di Campodarsego in sella ad uno scooter si è scontrato con una Bmw guidata da B.G.

di 61 anni residente a Camposampiero. Da quanto accertato dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese lo scooter stava percorrendo via Puccini diretto verso gli istituti superiori quando è stato preso in pieno dalla Bmw che proveniva dal senso opposto e si apprestava a svoltare a sinistra.

Violento l'impatto tanto che lo scooterista è stato prima sbalzato sul cofano dell'auto e poi è caduto a terra mentre è andato completamente distrutto il suo scooter. Attimi di paura in quanto il ragazzo è rimasto immobile sull'asfalto. E' stato subito soccorso dal conducente della Bmw e da altri passanti. Sul posto è intervento il Suen 118 che dopo averlo stabilizzato, l'ha trasferito in ospedale in codice rosso. Il ragazzo risulta cosciente ma si attendono gli esiti degli accertamenti per verificare i danni riportati. Per ora i mezzi non sono stati sequestrati. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcoltest.