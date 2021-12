Sbanda con l'auto e finisce contro il muretto di una casa: ricoverato in ospedale

SAONARA - Incidente questa notte, venerdì 24 dicembre, alle 2 in Via Vittorio Emanuele a Saonara: un’auto ha sbandato autonomamente finendo contro il muretto di cinta di un'abitazione. La squadra dei pompieri arrivata da Piove di Sacco ha messo in sicurezza la vettura, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.