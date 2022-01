Scontro tra due auto, una si accartoccia sul palo stradale

SAN PIETRO IN GU' - La notte scorsa, alle 23.30 di giovedì 6 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cavour a San Pietro in Gù per un incidente tra due auto di cui una finita rovesciata contro un palo stradale. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza la vettura avvolta intorno al palo e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto non senza difficoltà il conducente, che è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Assistito dai sanitari anche l’altro automobilista. La polizia stradale di Padova ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.