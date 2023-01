Ruba un Fiat Doblò, fa un incidente a Padova e lo abbandona. Arrestato un 35enne recidivo, aveva fatto lo stesso a Mestre nel 2013

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Ruba un'auto, fa un incidente e poi la abbandona, arrestato un 35enne. Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, un equipaggio della polizia stradale di Padova che si trovava vicino al casello Padova Ovest dell'autostrada A4, ha controllato un Fiat Doblò fermo nel piazzale in posizione anomala. Il veicolo presentava inoltre dei danni evidenti alla carrozzeria, nella parte anteriore e corrispondeva a quello rubato poco prima a Santa Giustina in Colle. Lo stesso Doblò, alle 17 era andato a sbattere contro un'auto in via Ponte Vigodarzere a Padova.

L'auto rubata e l'incidente, ecco com'è stato fermato

Il 35enne, dopo aver tamponato l'auto, si era subito allontanando diventando così un "pirata della strada". Le indagini hanno permesso di scoprire che a bordo del mezzo, c'era un cittadino moldavo di 35 anni che si trovava in Italia senza fissa dimora e che aveva a suo carico anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Venezia, nel 2019, dovendo scontare la pena di 9 mesi di reclusione per un fatto avvenuto a Mestre nel 2013. All'epoca, il 35enne fu coinvolto in un incidente stradale mentre, in stato di ebbrezza era alla guida di un veicolo rubato. L'uomo si trova ora nel carcere di Padova ed è indagato per il reato di ricettaizone.