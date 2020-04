L'auto si rovescia, soccorso il conducente rimasto ferito tra le lamiere

PADOVA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 25 aprile in via Semitecolo a Padova dove un’auto si era rovesciata in seguito alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, che era rimasto ferito. L'intervento dei pompieri è avvenuto verso le 7. I vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del suem 118 che ha preso in cura il ferito, hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso il conducente. Nell’incidente è stato divelto un palo della pubblica illuminazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA