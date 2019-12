Ventenne capotta nella notte e si schianta contro un palo: esce illeso

BASSANO - Questa notte alle 2:45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini nel Bassanese, a Rosà, per una utilitaria finita rovesciata sulla strada dopo la perdita di controllo da parte del conducente, un padovano.



E' stato anche abbattuto un palo della luce ma l'autista è uscito illeso dallo schianto della sua C3.



I pompieri arrivati da Bassano hanno messo sicurezza la strada e tagliato il palo della pubblica illuminazione.



L'autista, un ventunenne di Cittadella, è riuscito a venire fuori dall'auto senza riportare ferite.



Sul posto i Carabinieri per i rilievi dell'incidente, il soccorso stradale e un tecnico del comune. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ultimo aggiornamento: 18:31