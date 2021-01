Perde il controllo, sbanda e si rovescia con l'auto: ferito il conducente

PADOVA - Alle 11:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Da Rio a Ponte San Nicolò per un’auto - una Renault Captur - finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato al posto guida.

Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: 15:27

