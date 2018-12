Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: incastrato nell'abitacolo /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ferito un uomo. L'incidente è avvenuto nella notte del 18 dicembre in via Corsica a Padova. La squadra dei pompieri ha estratto il ferito, rimasto incastrato nell'abitacolo. L'uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.