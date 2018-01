Tre incidenti d'auto in meno di tre ore â€‹a Maserà, Vigonza e Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Tre gli interventi dei vigili del fuoco la scorsa perIl primo incidente in via Conselvana apoco dopo la mezzanotte dove un automobilista dopo aver perso il controllo dell’auto è andato a sbattere contro undi una recinzione abbattendo anche un: Illeso il conducente. I pompieri hanno bloccato la perdita del gas nell’attesa dei tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 1.30 circa.Il secondo incidente intorno alle due in via dell’Artigianato anei pressi dello svincolo della tangenziale Nord dove una donna è finita con l'. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal suem 118 e portata in ospedale. sul posto i carabinieri.Il terzo sinistro intorno alle 2.30 in via lago Dolfin adove un automobilista si ècon una decina di centimetri d’acqua, rimanendonella vettura. La squadra ha estratto l’uomo che è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale per un controllo. Sul posto la polizia stradale.