Auto contro moto, centauro scaraventato nella corsia opposta: è in condizioni disperate

PADOVA - Incidente stradale oggi, 13 ottobre, alle 19,45 all'altezza dello svincolo della A4 lungo via Po. Secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti della Polizia locale che stanno effettuando i rilievi un motociclista che procedeva da Limena verso il centro città si è scontrato con un auto che lo precedeva. Nell'impatto il centauro è stato disarcionato dalla sua moto ed è volato sull'asfalto a diversi metri di distanza nella corsia opposta di marcia. Fortuna ha voluto che in quel momento non provenisse alcun mezzo e questo ha evitato ulteriori lesioni al motociclista. Subito sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in prognosi riservata all'ospedale cittadino.

