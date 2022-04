Schianto fra auto a Gpl e incendio in un sottoportico: doppio intervento dei pompieri fra sabato e domenica

PADOVA - Schianto fra auto alimentate a Gpl nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 aprile in via Tommaseo (fortunatamente senza feriti) e poi un intervento alle 7 di mattina per spegnere un principio d’incendio di alcune tavole di legno in Piazza Gasparotto, nei pressi di un sottoportico. Sono questi i primi interventi dei vigili del fuoco in questo fine settimana. In particolare, il luogo dell'incendio viene utilizzato da persone senza fissa dimora per dormire. I pompieri hanno subito spento le fiamme. Sul posto la polizia locale.