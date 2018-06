Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossatto: cinque feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEOLO (Padova) - Incidente sabato sera, poco dopo le 12.30, lungo la SP 89 in via Euganea a Teolo. Un'auto è uscita autonomamente di strada andando a finireI pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso gli occupanti dell’auto, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118 arrivati sul posto con più ambulanze. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e deviato il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.