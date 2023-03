DUE CARRARE (PADOVA) - Un'auto è uscita di strada ieri sera, 12 marzo, intorno alle 21.30. L'incidente è avvenuto in via Brassolene, a Due Carrare. La squadra dei vigili del fuoco di Abano ha messo in sicurezza il mezzo: il conducente ferito è stato estratto dall'abitacolo prima dell'arrivo dei pompieri.

La macchina aveva colpito un palo della luce ed è arrivato il tecnico dell'Enel per sistemare.