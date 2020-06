La notizia del tragico incidente lungo via San Martino a Creola ha raggiunto rapidamente il vicino comune di Mestrino dove il quarantaduenne Manuel Michelotto risiedeva assieme alla compagna, e dove la coppia è conosciuta dai molti amici. L'uomo lavorava per l'azienda di distribuzione del gas Edison che ha la sede proprio in via Pelosa, non molto lontano dal luogo dove è avvenuto lo schianto.

Fra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente la sorella del quarantaduenne, sorretta dall'affetto dei familiari e degli amici. E per la famiglia di Manuel si rinnova ancora una volta il dolore per la tragica scomparsa di un familiare, sempre a causa di un drammatico incidente.

DESTINO ATROCE

Molti anni fa fu il papà del quarantaduenne a perdere la vita tragicamente mentre si trovava alla guida di un trattore che si è ribaltato. Un destino triste che purtroppo si è abbattuto nuovamente sulla stessa famiglia, lasciando sconvolti chi li conosce. «Manuel era una persona di cuore racconta chi lo conosceva - sempre disponibile a dare una mano se si aveva bisogno di qualcosa. É una tragedia che nuovamente si abbatte sulla famiglia che già ha sofferto in passato».

GIORNATA IN COMPAGNIA

Il drammatico incidente è accaduto lungo una strada secondaria rispetto alla provinciale via Pelosa. Una strada che presenta diverse curve, prima del breve rettilineo che porta allo sbocco sulla più trafficata provinciale. E la vista dell'elisoccorso che atterrava nelle vicinanze di via Pelosa ha fatto subito pensare ad un possibile incidente nel vicino incrocio.

Invece lo schianto è avvenuto qualche metro più indietro lungo via San Martino, all'altezza di una semicurva. Una strada conosciuta perlopiù da chi abita in zona, e da chi è abituato a percorrerla per tagliare la più trafficata provinciale e raggiungere più rapidamente il vicino territorio di Rubano. Sembra che i tre amici stessero tornando verso Mestrino dopo aver fatto un giro a bordo della Peugeot 205 GT di proprietà di Eliseo Rocco. L'incidente forse è accaduto al termine di un giro in zona, dopo aver trascorso qualche ora in compagnia degli amici sul finire di una giornata di festa. A pochi chilometri da casa, lo schianto e il drammatico epilogo.

