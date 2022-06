Auto contro moto, centauro finisce in ospedale: il traffico va in tilt

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Incidente stradale, oggi, 8 giugno alle 11, in via Roma a San Giorgio delle Pertiche. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese, si sono scontrati una Renault Clio condotta da una donna I.P. di 66 anni di Campo San Martino e una moto Yamaha con in sella A.M. di 41 anni di San Giorgio delle Pertiche. Nell'impatto ha avuto la peggio il centauro che è stato soccorso dal personale medico del Suem 118 e trasportato al vicino ospedale di Camposampiero. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Disagi alla viabilità per un'ora abbondante con gli agenti che hanno istituito un senso unico alternato di marcia. All'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza.

