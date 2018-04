Incidente alle tre di notte: finisce con l'auto cappottata in un campo /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA GIUSTINA IN COLLE - ILa notte scorsa, alle tre circa, i vigili del fuoco sono intervenuti inin località Fratte di Santa Giustina in Colle, per l’di un automobilista, rimastodopo essersi cappottato con la propria vettura in un campo. L'automobilista è stato soccorso insieme al personale del suem 118 il conducente, è stato stabilizzato ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri di Trebaseleghe per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.