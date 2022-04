Esce di strada, si cappotta nel canale di scolo e ne esce senza nemmeno un graffio

ROVOLON - Esce di strada con l'auto e si rovescia in un canale di scolo con le ruote all'aria. Poco dopo le 8 di oggi, 4 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rialto a Rovolon per un’auto finita rovesciata in un canale di scolo di un campo agricolo: illeso il conducente. I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la vettura, mentre l’autista venuto fuori autonomamente è stato assistito sul posto dai sanitari del Suem. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.