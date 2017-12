Violento scontro tra auto e camion: un ferito in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGROTTO TERME -tra une unoggi, venerdì 29 dicembre, intorno alle 15 in via Caposeda.. I pompieri di Abano hanno messo in sicurezza i mezzi mentre l’autista della vettura era già stato preso in cura dal personale del suem 118 er è stato portato in ospedale. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.