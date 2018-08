Perde il controllo dell'auto e si rovescia fuori strada: ferito /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUA PETRARCA - La notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valli ad Arqua Petrarca perdopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.I pompieri accorsi da Este e Padova anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dall’abitacolo l’autista, preso in cura dal personale del suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e portato in ambulanza in ospedale a Schiavonia. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco di soccorso e recupero dell’auto sono terminate dopo circa due ore.