Affonda con l'auto nel Gorzone, ma con prontezza esce dall'abitacolo e si salva

ESTE - L'auto s'infila e affonda nel Gorzone, l'uomo alla guida di salva. Lieto fine per l'automobilista, dopo parecchia paura, piombato in acqua: ha saputo per sua fortuna uscire dal veicolo e mettersi in salvo da solo. Bisogna probabilmente anche ringraziare il periodo di siccità che ha reso il Gorzone meno profondo dei suoi standard. Alle 7.40 i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in località Pra a Este per un’auto finita in una diramazione del fiume Gorzone: salvo l’automobilista.

I pompieri arrivati anche da Padova anche con una piccola imbarcazione e l’autogrù hanno iniziato le operazioni di recupero dell’auto. Il conducente, che era venuto fuori autonomamente dalla vettura, è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito per ulteriori controlli in pronto soccorso. Le operazioni dei vigili del fuoco di recupero dell’auto sono durate per quasi tutta la mattinata.