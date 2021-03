Maxi-tamponamento in A4 fra Tir e un furgone: feriti, traffico in tilt

PADOVA - Incidente in autostrada A4, direzione Venezia, tra i caselli di Grisignano di Zocco e Padova Ovest. E' accaduto alle 7.20. Sono rimasti coinvolti tre tir e un furgone. Si registra un ferito, estratto dalle lamiere e trasferito in ospedale. Sul posto le ambulanze del Suem, le squadre dei vigili del fuoco di Padova e Vicenza, gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi. Traffico in tilt, con code di alcuni chilometri. Si transita al momento su una sola corsia.

Ultimo aggiornamento: 09:28

