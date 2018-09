Incidenti in A4: doppio schianto a Vigonza e Spinea. Code e disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incidenti, quasi in contemporanea, questo pomeriggio in A4. Il primo, alle 16.50, ha coinvolto due auto al km 366 est, più o meno nello stesso punto del sinistro che questa mattina ha coinvolto due mezzi pesanti, in territorio di(Padova)., a causa dell'ora di punta serale e del traffico in arrivo dalla A13, fino alla rimozione dei mezzi coinvolti, rimasti inizialmente fermi in corsia di sorpasso. Le code hanno raggiunto il tratto di A4 in competenza Autostrade Brescia-Padova, più o meno fino a Padova Ovest. Attualmente i veicoli sono stati rimossi e la coda risulta in smaltimento.Circa 10 minuti dopo, alle 17, un secondo incidente, si è verificato sul, al km 378 ovest, non lontano dale ha coinvolto un camion e un'auto, quest'ultima finita in corsia di sorpasso "girata" in contromano dopo una carambola. In questo caso disagi limitati, solo con qualche rallentamento in direzione Milano. L'incidente è già stato risolto.I due incidenti hanno tenuto impegnati gli ausiliari di CAV con 4 mezzi, due coordinatori e altro personale della società, coordinato dal Centro Operativo di Mestre per le operazioni di presegnalazione e assistenza.