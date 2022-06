Incidente sulla A13 fra Monselice e Boara Pisani: camion finisce nel fossato

ROVIGO - Intorno alle 12:30 di oggi 3 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A13 tra gli svincoli di Monselice e Boara Pisani per un incidente tra un furgone e un autoarticolato finito nel fossato a bordo carreggiata: due feriti. I pompieri arrivati da Este e Rovigo con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.