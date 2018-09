Incidente al Tir carico di metano: 30 pompieri per metterlo in sicurezza

PADOVA - Sono terminate alle 17 di oggi 18 settembre, a Saonara, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni di messa in sicurezza, con il travaso del metano liquido, dell’autocisterna danneggiata ieri pomeriggio, 17 settembre, in un tamponamento in autostrada A13, che è costata la vita ad un automobilista di Pordenone, che si è incastrato con il suo veicolo sotto l'autoarticolato che trasportava un carico di gas liquido.



Nell’urto è stato danneggiato il vaporizzatore dell’impianto dell’autocisterna, che viene utilizzato durante le operazioni di travaso. Dopo i controlli di ieri effettuati dagli operatori NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre dei vigili del fuoco, questa mattina sono iniziate presso il distributore dove era diretto il camion le operazioni di pompaggio di oltre 5000 kg di metano liquido. Si è poi provveduto all’abbruciamento in torcia del rimanente residuo di circa 2000 kg, di cui non è stato possibile fare il travaso ,per i danni subiti dal sistema di vaporizzazione. Le operazioni si sono concluse con messa in sicurezza della cisterna, che è stata trasferita presso un deposito giudiziale in quanto posta sotto sequestro. Oltre 30 i pompieri impegnati da ieri pomeriggio a oggi nelle operazioni di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA