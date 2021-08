PADOVA - La Procura indaga sul variegato fronte dei “No Green Pass”. Un’inchiesta, per ora con una sola ipotesi di reato, quella di manifestazione non autorizzata, è stata aperta dal pubblico ministero Sergio Dini dopo i gravi episodi di sabato scorso, quando una parte dei manifestanti ha voluto a tutti i costi raggiungere Prato della Valle nonostante le indicazioni contrarie delle forze dell’ordine che sorvegliavano il corteo. Il magistrato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati