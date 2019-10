​Auto vecchia? Sei mesi a 20 euro con l'autobus

di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Per chi ha un'auto che non può circolare nei giorni di blocco del traffico da oggi c'è una via d'uscita. Il Comune permetterà ai possessori di auto private a benzina euro 0 ed euro 1 e diesel fino all'euro 4, di acquistare un abbonamento ai mezzi pubblici fino a marzo, al costo di 20 euro. La proposta è estremamente interessante dal momento che l'equivalente standard dell'abbonamento costerebbe 124 euro a cui andrebbero aggiunti 10 euro per la tessera di riconoscimento valevole tre anni e che nell'offerta invece è compresa nel prezzo. Ma non è tutto. Gli abbonamenti possono essere 3 per nucleo famigliare. La condizione è che nessuno sia già abbonato e che il nucleo famigliare si impegni a prendere il bus. Nota per i furbetti: l'abbonato di favore pescato dai vigili in macchina durante il blocco, perderebbe subito il privilegio.