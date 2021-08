Fiamme altissime e fumo nero, violento incendio alla Buratto Racing

PADOVA - Nel pomeriggio di oggi, 29 agosto, un grosso incendio è divampato in via Istria. Il rogo è scoppiato all'interno della Buratto Racing, l'autofficina che tratta anche auto d'epoca e sportive. Sul posto sono giunte le autombotti dei vigili del fuoco, la polizia e un'ambulanza. Si vedono fiamme altissime e una intensa colonna di fumo nero che si alza in cielo. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio, considerato che alla domenica l'autofficina è chiusa, ma i danni dai primi riscontri appaiono ingenti.