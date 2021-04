Incendio nel fienile nella notte, gravi danni

TEOLO - La notte tra venerdì 9 e sabato 10 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lombardo a Teolo per l’incendio di uno stabile adibito a fienile: bruciati due trattori. I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato i due mezzi agricoli e del foraggio depositato all’interno della struttura.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 4 ore.