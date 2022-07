Incendio di sterpaglie in corso Argentina, arrivano Polstrada e Vigili del fuoco

PADOVA - Questa mattina, domenica 10 luglio, una pattuglia della Polizia Stradale di Padova è intervenuta a seguito della segnalazione di incendio di sterpaglie a bordo strada in corso Argentina. Gli agenti hanno prontamente avvisato i Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto per spegnerlo. L’incendio, di ridotte dimensioni, non ha causato feriti o danneggiamenti.