Rogo in un sottotetto, la famiglia si mette in salvo: danni ingenti

PADOVA - La notte scorsa alle 1:45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Enrico Fermi a Montegrotto Terme per l'incendio di un sottotetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme e da Padova con il carro bombolare per il ricambio delle bombole degli autorespiratori, hanno spento le fiamme, che hanno causato notevoli danni da fumo a tutta la struttura.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate questa mattina 3 gennaio.

