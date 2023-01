Padova. Incendio in soggiorno, donna intossicata. L'appartamento è inagibile

PADOVA - Paura nella tarda mattinata di oggi, 18 gennaio, quando un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento in via Cantele a Mortise. La scintilla è scoppiata nel soggiorno, per cause ancora da chiarire.

In quel momento in casa c'era una donna che è entrata nel panico e ha respirato del fumo. I mobili della stanza hanno presto preso fuoco e i pompieri, dopo aver fatto uscire l'inquilina con addosso il cappuccio sovrapressione ad aria di un operatore, si sono occupati di spegnere l'incendio. La donna è rimasta lievemente intossicata e l'appartamento è inagibile. Non risultano altri feriti.