Giovane mamma muore tra le fiamme nel suo appartamento: è giallo

PONTE SAN NICOLO' - Una giovane mamma di 35 anni è morta avvolta dalle fiamme oggi pomeriggio, 1 aprile, in un appartamento al piano terra in via Firenze a Ponte San Nicolò nel Padovano. L'incendio ha coinvolto altre parti dell'abitazione. Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda, sul posto il magistrato Sergio Dini e i Carabinieri del Nucleo investigativo oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del Suem: potrebbe essersi trattato di un incidente ma altre piste sono aperte, incluso il possibile coinvolgimento di terzi. Al momento, però, non c'è alcuna versione ufficiale o certa sull'accaduto.