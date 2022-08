Incendio nella notte, tre auto distrutte e gravi danni alla casa: pompieri al lavoro per 4 ore

SAN GIORGIO IN BOSCO - Tre auto e ingenti danni alla casa sono il bilancio dell'incendio avvenuto questa notte, tra il 12 e il 13 agosto, intorno alle 2.45 a San Giorgio in Bosco. I vigili del fuoco sono accorsi in via Romanie da Cittadella, Padova e con i volontari di Borgoricco con due autopompe, due autobotti e 14 operatori.

Le fiamme sono divampate all'interno di un annesso della casa che i proprietari utilizzavano come garage: le tre auto parcheggiate sono completamente distrutte, così come alcuni bancali di legna da ardere che si trovavano all'ingresso. I danni sono notevoli, non solo all'annesso ma anche alla facciata. Le cause sono al vaglio della squadra di tecnici dei pompieri intervenuti. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate fino alle 6.30 del mattino.