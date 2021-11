Canti e preghiere per la Festa della Luce: le fiamme divorano la sala di culto

PADOVA - Pauros incendio ieri sera, giovedì 4 novembre, poco dopo le 21 nella sala di culto di via Bernina, ex "Area Funghi", dove ci sono numerosi luoghi di ritrovo di stranieri. Le fiamme sono divampate alte nella sala di culto dove si stava festeggiando la Festa della luce indiana. Probabilmente a scatenare il rogo è stata una candela lasciata accesa proprio per la cerimonia.

Immediato l'allarme ai vigili del fuoco che hanno fatto evacure i locali e messo in sicurezza l'intera zona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La sala di culto è stata dichiarato inagibile.