Le squadre dei Vigili del fuoco, arrivate da Cittadella, Vicenza e Padova con 9 automezzi e 25 operatori, sono coordinate dal comandante Vincenzo Lotito.

Grosso incendio alladi San Pietro in Gu. Dalle 7.30 di questa mattina brucia la fabbrica diSul posto i pompieri che verso le 10.30 sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare il totale coinvolgimento dell'azienda. Non ci sono feriti. La colonna di fumo è rimasta a lungo visibile a chilometri di distanza. I sindaci dell'Alta padovana e del vicentino consigliano ai cittadini di restare in casa e chiudere le finestre in attesa di risultati dell'Arpav.