Paura nella notte: la Reanult parcheggiata si surriscalda e poi prende fuoco /Foto

PADOVA - Icendio all'una di notte di giovedì 8 febbraio in via Boiardo a Padova: a prendere fuoco una vettura, le fiamme sis stavano propagando a un ufficio vicino al luogo dove era parcheggiata l’auto. La squadra ha spento le fiamme dellain sosta dal tardo pomeriggio, il cui calore aveva già fatto saltare il primo vetro camera della vetrata del locale commerciale. Le cause dell’incendio, di natura probabilmente elettrica, sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza, sul posto anche i carabinieri.