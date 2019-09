Incendio nella notte in centro: bruciano 4 cassonetti, distrutta anche un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Paura la notte scorsa, alle 4, in centro a Padova: i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Carmine per l'incendio di 4 cassonetti dei rifiuti. Il fuoco si è esteso anche a un'auto e a una vicina recinzione in legno.La squadra dei pompieri arrivati dalla sede centrale hanno spento i cassonetti riuscendo a limitare i danni all'auto, spostata in tempo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenuti sul posto: non si esclude quindi il dolo.