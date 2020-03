PADOVA - Nella serata del 26 marzo, verso le 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Regione Veneto a Padova per l’incendio all’interno di un reparto di galvanica di una ditta di accessori moda. Le squadre dei pompieri accorsi con due autopompe, due autobotti, un carro Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) e diciotto operatori coordinati dal funzionario di guardia e del comandante provinciale Vincenzo Lotito, hanno provveduto a spegnere l’incendio con degli estintori a polvere e all’abbattimento dei fumi con acqua nebulizzata.



L'incendio ha interessatogli impianti tecnologici ed elettrici della sala galvanica. Le operazioni di soccorso sono procedute durante la notte con una vigilanza attiva fino a questa mattina quando le condizioni ambientali hanno permesso l'inizio della messa in sicurezza del reparto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l'Arpav e i carabinieri. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.